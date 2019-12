Impresa Perugia, Oddo: «Non dobbiamo esaltarci» – VIDEO

Perugia, le parole del tecnico Oddo al termine della gara vinta dai suoi contro il Sassuolo in Coppa Italia

Non un impresa, ma comunque una bella soddisfazione quella dei ragazzi di Oddo che ieri hanno battuto per 4-1 il Sassuolo eliminandolo dalla Coppa Italia. Ecco le parole del tecnico alla fine del match.

«Dobbiamo essere obiettivi e oggettivi, il Sassuolo è una squadra di Serie A ma è anche vero che in campo oggi sono andati tanti ragazzi che fino a questo momento avevano giocato poco. Per noi era un’opportunità da sfruttare, una bella soddisfazione ma come sempre deve regnare l’equilibrio, non abbiamo fatto un’impresa».