In Spagna assicurano: Real, soldi+Vinicius Jr e avrai Mbappè

Secondo il quotidiano spagnolo AS, Vinicius Jr potrebbe essere sacrificato per arrivare al sogno del Real: Kylian Mbappè

È il segreto di Pulcinella: il Real Madrid vuole Kylian Mbappè per la prossima estate. Al momento nessun piano B viene preso in considerazione, il francese è stato elogiato pubblicamente anche da Zinedine Zidane, uscito allo scoperto per il suo connazionale. Ovviamente bisogna anche tener conto del PSG che non vuole vendere il suo gioiellino.

Il quotidiano AS offre una strada da percorrere alle merengues. Conscio del fatto che Leonardo straveda per il talentino di casa Real, Vinicius Jr, il quotidiano spagnolo mette in prima pagina l’offerta che i blancos dovrebbero presentare ai parigini: soldi+Vinicius Jr = Mbappè. Chissà se la trattativa andrà realmente così.