Iñaki Peña rinnova con il Barcellona e si trasferisce in prestito all’Elche: ufficiale l’accordo fino al 2029. Tutti i dettagli

Il futuro di Iñaki Peña, portiere spagnolo classe 1999, è stato definito ufficialmente dal FC Barcellona. Il club catalano ha annunciato il rinnovo del contratto del giocatore fino al 30 giugno 2029, mettendo fine alle voci di mercato che lo accostavano anche al Como. Peña, cresciuto nella cantera blaugrana e noto per la sua reattività tra i pali e la capacità di impostare dal basso, non approderà in Serie A: trascorrerà invece la stagione 2025/26 in prestito all’Elche CF, formazione della sua città natale.

Prestito secco all’Elche: nessuna opzione di riscatto

Il trasferimento è stato confermato dal Barcellona attraverso i canali ufficiali. Si tratta di un prestito secco, senza diritto di riscatto, che permetterà al portiere di accumulare minuti preziosi in Liga. Peña tornerà al Camp Nou al termine della stagione, pronto a rientrare nei piani tecnici della società catalana.

Il giocatore ha già raggiunto Alicante nella giornata di ieri e questa mattina ha completato le visite mediche. Subito dopo è arrivata la firma sul contratto e l’annuncio ufficiale da parte dell’Elche, accompagnato da un video di benvenuto. Peña ritroverà Eder Sarabia, attuale allenatore dell’Elche ed ex vice di Quique Setién al Barcellona, con cui ha già lavorato in passato.

Un rinforzo chiave per l’Elche nella lotta salvezza

L’arrivo di Peña rappresenta un upgrade significativo per il reparto portieri dell’Elche, finora affidato al veterano Matías Dituro e al giovane Alejandro Iturbe. La sua esperienza e qualità tecnica garantiranno maggiore stabilità difensiva in una stagione che si preannuncia complicata per la salvezza.

Effetto domino: spazio salariale per Szczesny al Barça

Dal punto di vista del Barcellona, il prestito di Peña ha anche un impatto strategico sul monte ingaggi. L’uscita temporanea del portiere libera spazio salariale, consentendo l’immediata registrazione in Liga di Wojciech Szczesny, esperto estremo difensore polacco rimasto fuori lista nelle prime due giornate. L’ex Juventus potrebbe esordire già nel prossimo match contro il Rayo Vallecano.