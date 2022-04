Inchiesta Juve, convocata in Procura anche la madre-procuratrice di Rabiot

Inchiesta Juve, convocata in Procura anche la mamma di Rabiot! Gli ultimi dettagli sulle indagini verso i bianconeri

Proseguono le audizioni presso la Procura di Torino, nell’ambito dell’operazione Prisma, dopo le nuove accuse di falso in bilancio mosse nei confronti della Juventus.

Secondo quanto riportato da Sportface, anche Veronique Rabiot, mamma di Adrien, sarebbe stata convocata dalla Procura di Torino per un’audizione come persona informata sui fatti. Diversi giocatori della Juve e non solo sono stati già ascoltati in Procura, Dybala su tutti.