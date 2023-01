Incidente mortale a Roma: tra le vittime anche il giovane giocatore Guerrieri

Tra le vittime dell’incidente avvenuto all’alba a Roma nella zona di Tor Lupara c’è anche Alessio Guerrieri, giovane giocatore

Tra le vittime dell’incidente avvenuto all’alba a Roma nella zona di Tor Lupara c’è anche Alessio Guerrieri, giovane calciatore che ha giocato nella Tor Lupara Calcio, nel campionato di Promozione girone B.

In seguito all’impatto sono morti altri quattro ragazzi: Valerio Di Paolo, Simone Ramazzotti, Flavia Troisi e Giulia Sclavo. Si trova in queste ore in ospedale, invece, Leonardo Chiapparelli, vecchio compagno di squadra di Guerrieri, anche lui coinvolto nel terribile incidente.