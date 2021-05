Incontro Conte Zhang: c’è ottimismo. Obiettivo seconda stella e non solo

Si preannuncia già positivo l’incontro tra Antonio Conte e Steven Zhang per il futuro dell’Inter: il tecnico vuole regalare la seconda stella

In casa Inter trapela un celato ottimismo e buone sensazioni in vista dell’imminente incontro programmato per pianificare la prossima annataa tra il tecnico Conte e il presidente Zhang.

Come riporta La Gazzetta dello Sport l’attuale allenatore pare essere stimolato dal restare per il terzo anno in nerazzurro poichè convinto che nella prossima stagione possa ripetere quanto fatto in questa annata e regalare la seconda stella. Conte non vuole lasciare il lavoro a metà come ha fatto nelle precedenti esperienze e il feeling con il gruppo potrebbe incidere tanto.

