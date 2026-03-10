Incubo Lautaro Martinez, per l’Inter è una batosta: Chivu non sa più che fare

Per Lautaro Martinez e l’Inter le notizie non sono positive: Chivu non sa più cosa fare dopo il derby

Quasi un mese senza Lautaro Martinez e per l’Inter è tutta un’altra musica. Uscito nel match di andata contro il Bodo a causa di un risentimento al soleo della gamba sinistra, l’attaccante argentino è ancora alle prese con il recupero.

Dopo aver saltato il derby, il Toro dovrà fare da spettatore quasi sicuramente anche nel match contro l’Atalanta e potrebbe rivedersi, almeno in panchina, contro la Fiorentina. È questa la sua speranza, anche per poter poi rispondere alla convocazione dell’Argentina per la Finalissima contro la Spagna. Certezze al momento non ce ne sono, con Chivu che spera di poter riabbracciare il suo capitano il prima possibile, ma non ha alcuna intenzione di mettere a rischio la sua incolumità, schierandolo prima del tempo.

Anche perché ci sono i numeri che testimoniano l’importanza di Lautaro Martinez: c’è un’Inter con il numero 10 e un’Inter senza il numero 10 e il rendimento è inequivocabilmente diverso. Basta confrontare le medie punti delle partite giocate dall’argentino con quelle in cui non era in campo: si passa da una media di 2,24 punti ad una di 1,4 punti, un crollo verticale che testimonia la centralità di Lautaro nella squadra di Chivu.

Inter, senza Lautaro sono dolori: Chivu ha perso gol (e punti)

Un dato che dice meglio di ogni altra cosa quanto l’assenza di Martinez abbia inciso nel rendimento dell’Inter, ma non è il solo.

L’Inter crolla senza Lautaro Martinez (Instagram Lautaro Martinez) – Calcionews24.com

Un’altra statistica preoccupa Chivu, almeno in vista della prossima gara da affrontare senza il capitano: il numero di gol fatti senza di lui. Anche in questo caso il crollo è palese: con Lautaro in campo l’Inter ha avuto una media gol di 2,27 reti a partita, un rendimento stratosferico. Senza però le cose vanno molto peggio: la media di appena una rete a incontro nelle cinque partite disputate senza il numero 10 nerazzurro in campo.

E a complicare le cose anche il dettaglio di come sono arrivati questi gol: nelle ultime cinque partite ci sono stati cinque reti, di cui soltanto una (di Dimarco) su azione, tutte le altre sono arrivate da calcio da fermo (3 calci d’angolo e un rigore). Numeri che spiegano tutto e che fotografano la situazione in casa Inter: serve il ritorno di Lautaro Martinez per riprendere la marcia verso lo scudetto, l’unico vero insostituibile di Chivu.