Infantino a Ronaldo: “Quando in campo? Non possiamo rischiare” – VIDEO

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha risposto alle domande di Ronaldo durante una diretta Instagram. Ecco le sue parole sulla ripresa delle competizioni:

«Bisogna rispondere che prima c’è la salute. Fino a che ci sarà un rischio non si gioca, se bisogna aspettare si aspetta. La situazione è seria. Bisogna iniziare quando si può, poi recupereremo. Non dobbiamo mettere a rischio la vita per una partita di pallone. Dobbiamo fare un passo indietro anche per rispetto. Giocheremo quando possiamo giocare».