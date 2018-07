Infantino: «Il Mondiale migliore di sempre. Il Var? Tecnologia ha funzionato»

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, nella conferenza stampa finale dei Mondiali, ha ringraziato la Russia e si è detto entusiasta della Var.

Il Mondiale di Russia sta volgendo al termine; domani alle 17 andrà in scena l’atto finale tra Francia e Croazia. Durante questa edizione della competizione, squadre, tifosi e arbitri hanno accolto la novità del VAR (tecnologia già presente in alcuni campionati) che è riuscita a risolvere molti episodi dubbi. Lo scetticismo verso tale innovazione ha lasciato spazio ad una diffusa approvazione, confermata dal presidente Fifa Gianni Infantino nel corso della conferenza stampa finale.

Il presidente si è detto entusiasta del VAR e della sua scelta di volerne l’introduzione: secondo Infantino, immaginare un torneo senza tale tecnologia adesso sarebbe impossibile. Il numero uno FIFA ha proseguito affermando che: «Il mondiale in Russia è il migliore di sempre, il Var ha incrementato il fair-play in campo, dato dimostrato dalla totale assenza di cartellini rossi per gioco violento rispetto ai 6-7 mostrati durante Brasile 2014». Infantino ha poi dichiarato che il VAR si è innestato alla perfezione nelle dinamiche di gara, tanto da rendersi “invisibile” dopo la fase a gironi, facendo avvertire la sua presenza in un solo episodio. Il presidente ha poi concluso il proprio intervento ringraziando la Russia e Putin che hanno permesso lo svolgimento del torneo divenendo così: «un paese calcistico a tutti gli effetti, smentendo molti preconcetti».