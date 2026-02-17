Infortunati Bologna, buone notizie dall’infermeria! Due rientri fondamentali per Italiano

Infortunati Bologna, arrivano segnali confortanti dall’infermeria: due rientri chiave per Italiano. Le ultimissime

Dopo il ritorno alla vittoria in Serie A contro il Torino, Vincenzo Italiano può continuare a sorridere: l’infermeria del Bologna inizia finalmente a svuotarsi. Nell’allenamento mattutino sono infatti rientrati in gruppo Lorenzo De Silvestri e Torbjorn Heggem, due recuperi preziosi in vista della sfida di giovedì contro il Brann, valida per il play-off di Europa League.

Heggem era fermo da dieci giorni a causa di un problema alla coscia. La sua ultima apparizione risale all’8 febbraio, nella sconfitta per 1-0 contro il Parma. Nonostante lo stop, il difensore norvegese ha già collezionato 29 presenze in stagione, un dato che conferma la grande fiducia riposta in lui da Italiano.

Situazione diversa per Lykogiannis: il terzino greco non è ancora recuperato e prosegue con terapie personalizzate. Anche lui era uscito acciaccato dalla gara contro la formazione di Cuesta, e i tempi del suo rientro restano ancora da definire