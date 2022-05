Infermeria Cagliari: le ultimissime in vista del match dell’Unipol Domus contro l’Inter

Il Cagliari scenderà in campo domani all‘Unipol Domus contro l‘Inter in uno scontro che si preannuncia emozionante ed estremamente delicato vista l’importanza della posta in palio. Ecco la situazione degli infortunati in casa rossoblù.

Nandez – Il centrocampista ha ripreso ad allenarsi a parte.