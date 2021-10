Infortunati Lazio: come stanno Immobile e Zaccagni

Buone notizie in casa Lazio: i biancocelesti recuperano Immobile e Zaccagni che dopo l’inforunio si sono allenati oggi in gruppo

Recuperi importanti. Buone notizie in casa Lazio. In vista della partita di sabato pomeriggio contro l’Inter nel match valido per l’ottava giornata di campionato, i biancocelesti di Sarri recuperano due pedine importanti.

Secondo quanto riportato dal report dell’allenamento pomeridiano di Lazio Style Radio, Immobile e Zaccagni si sono allenati in gruppo. Il primo ha recuperato dall’infortunio mentre il secondo dopo aver smaltito un porblema che lo aveva costretto a fermarsi ha smaltito l’influenza. Entrambi potranno essere schierati nella sfida contro l’ex Simone Inzaghi.