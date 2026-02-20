Infortunati Lazio, aggiornamenti completi sulle condizioni di Gila, Pedro e Basic. Le ultimissime

Infortunati Lazio, nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Gila, Pedro e Basic. Ecco cosa filtra e le ultimissime

Il conto alla rovescia per il posticipo della 26ª giornata di Serie A è ormai agli sgoccioli. Domani alle 20.45 l’Unipol Domus farà da cornice alla sfida tra Cagliari e Lazio, ma l’avvicinamento al match è stato tutt’altro che sereno per i biancocelesti. Mentre Ranieri ritrova pedine fondamentali, la squadra di Maurizio Sarri deve invece fare i conti con un’infermeria sempre più affollata.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Lazio in emergenza: il punto sugli infortuni, a partire da Pedro

A fare chiarezza sul quadro clinico è stata la stessa società capitolina con una nota ufficiale. Il caso più delicato riguarda Pedro: l’attaccante spagnolo sta smaltendo una dolorosa distorsione alla caviglia e prosegue con un programma fisioterapico personalizzato. Le sue condizioni rendono estremamente improbabile una convocazione per la trasferta in Sardegna.

Gila ai box: difesa da reinventare

Problemi anche nel reparto arretrato. Mario Gila, uno dei punti fermi della retroguardia, è fermo per un’infiammazione tendinea al ginocchio. Lo staff medico sta lavorando per accelerare il recupero, ma il rischio di un’assenza prolungata è concreto e costringe Sarri a rivedere i piani difensivi.

Basic out: centrocampo in difficoltà

A completare il quadro c’è lo stop di Toma Basic, alle prese con un’infiammazione tendinea all’adduttore. Anche per lui è stato avviato un percorso di recupero mirato, ma la prudenza è d’obbligo per evitare ricadute. Risultato: la mediana biancoceleste arriva alla sfida contro il Cagliari con soluzioni ridotte al minimo.