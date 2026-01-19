Infortunati Napoli, il dott. Canonico non ci sta: «Spesso si sente parlare alcune persone di preparazione atletica e medicina pur non avendo titoli»

Infortunati Napoli, il dott. Canonico: «Spesso si sente parlare alcune persone di preparazione atletica e medicina pur non avendo titoli»

Alle parole di Antonio Conte, che aveva demandato ogni spiegazione sulle condizioni dei giocatori allo staff sanitario del club, ha fatto seguito l’intervento ufficiale del dottor Raffaele Canonico. Il responsabile medico del Napoli, ospite di Radio Crc, ha difeso l’operato del proprio team e ha chiarito la situazione legata alla lunga lista di infortunati, distinguendo ciò che dipende dalla sfortuna da eventuali criticità strutturali. Canonico ha aperto il suo intervento con una punta di polemica, replicando alle osservazioni rivolte alla gestione atletica del gruppo

PAROLE – «Spesso si sente parlare alcune persone di preparazione atletica e medicina pur non avendo titoli per farlo. Noi facciamo test continui sui calciatori, proprio per cercare di intercettare quante più problematiche possibili. L’anno scorso siamo stati la seconda o terza squadra con il minor numero di infortuni. Quest’anno purtroppo abbiamo avuto una tipologia di infortuni abbastanza seri, che non sono quelli muscolari con un rientro nelle tre settimane».

LUKAKU – «Se un giocatore va in panchina, può scendere in campo. Negli ultimi due-tre giorni Romelu ha lavorato completamente con la squadra, è un calciatore recuperato. Poi il mister sceglierà quando sarà pronto per giocare dopo un lungo stop».

NERES – «David ha avuto un trauma con la Lazio, appoggiando male il piede in campo e accusando un trauma distorsivo alla caviglia. Trattandosi di una zona molto particolare, negli ultimi giorni ha accusato ancora fastidio. Ovviamente ci siamo un attimo frenati. Un rientro per Juve o Chelsea? Non si può prevedere, è un’ipotesi remota e difficile. Dobbiamo vedere come risponde, fare delle previsioni adesso è difficile».

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

DE BRUYNE – «La prognosi prevede un ritorno al lavoro completo con la squadra tra fine febbraio e inizio marzo».

ELMAS – «Non c’è nessun caso, aveva dei sintomi influenzali, oggi si è allenato regolarmente ed è abile e arruolabile».

ANGUISSA – «Per quanto riguarda Frank, il ritorno al lavoro completo con la squadra era previsto proprio in questi giorni. Martedì scorso, poi, a fine seduta ha accusato un attacco di lombalgia e abbiamo dovuto rallentare, nonostante fossimo anche in anticipo con i tempi. Siamo fiduciosi che possa riaggregarsi alla squadra tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima. Dall’infortunio alla gamba è guarito».

LEGGI L’INTERVENTO INTEGRALE SU JUVENTUSNEWS24