Infortunati Roma: sospiro di sollievo per Gasperini. L’esito degli esami di Wesley e Dybala, le loro condizioni e cosa filtra sul rientro

Infortunati Roma: l’esito degli esami di Wesley e Dybala, quali sono le loro condizioni e cosa filtra sul rientro e i tempi di recupero

Il day after del pareggio al Diego Armando Maradona porta in dote a Trigoria sorrisi non solo per la classifica, ma anche per le condizioni fisiche dei suoi gioielli. Dopo l’apprensione vissuta durante e prima del match contro il Napoli, lo staff medico della Roma può tirare un sospiro di sollievo: gli accertamenti su Wesley e Paulo Dybala hanno escluso complicazioni gravi.

Wesley: solo una contusione, il messaggio social

L’allarme per Wesley era scattato al momento del rigore procurato (e poi trasformato da Malen). L’esterno brasiliano era stato costretto al cambio immediato dopo un duro contrasto con il difensore del Napoli Amir Rrahmani. Uscito dal campo zoppicante e con il ghiaccio sulla caviglia sinistra, si temeva il peggio. Tuttavia gli esami hanno evidenziato un semplice trauma contusivo al compartimento mediale della caviglia sinistra. Sono state dunque escluse fratture o lesioni legamentose. A rassicurare l’ambiente ci ha pensato lo stesso giocatore tramite una storia su Instagram: “Grazie a Dio niente di grave, grazie a tutti per i messaggi”. Per Gian Piero Gasperini riavere presto il brasiliano è fondamentale.

Dybala: ginocchio ok, rientro vicino

Ottime notizie anche sul fronte Paulo Dybala. La “Joya” aveva saltato la trasferta partenopea a scopo precauzionale per un fastidio al ginocchio che lo tormentava dalla sfida interna contro il Milan. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i nuovi esami strumentali svolti oggi hanno evidenziato soltanto una lieve infiammazione. L’articolazione è stabile e in buone condizioni. Nessun allarme rosso, dunque: con un programma mirato di terapie e gestione prudente dei carichi, il numero 21 è pronto a tornare in gruppo. L’obiettivo è rivederlo tra i convocati, e possibilmente titolare, già per i prossimi impegni ravvicinati di campionato ed Europa.