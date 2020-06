Infortunati serie A, +30%: attenzione ai problemi muscolari: con l’aumento degli impegni c’è maggiore rischio per i calciatori

L’aumento degli impegni potrebbe far aumentare anche gli infortuni. Il rischio ovviamente c’è, soprattutto per via delle temperature elevate, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Una ricerca evidenzia un aumento di problemi – si legge – nelle prime due giornate. Ecco perché la ripresa del campionato può essere un pericolo. I problemi muscolari potrebbero essere all’ordine del giorno, meglio utilizzare i 5 cambi a disposizione.