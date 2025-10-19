Infortuni Juventus, stop per Zhegrova: pubalgia in riacutizzazione. Rischia anche il Real Madrid: tutti i dettagli

Infortuni Juventus: Zhegrova ancora ai box. Recupero senza date, Real Madrid a rischio. Le ultimissime notizie

L’emergenza in casa bianconera non conosce tregua. Dopo i lunghi stop di Bremer e Cabal, anche Edon Zhegrova è costretto a fermarsi. L’esterno kosovaro non sarà disponibile contro il Como e resta in forte dubbio per la supersfida di Champions League contro il Real Madrid. A confermare l’assenza è stato Igor Tudor in conferenza stampa.

Secondo Tuttosport, il problema non è affatto banale: ufficialmente si parla di un “fastidio al pube esteso fino all’anca”, ma in realtà si tratta di una pubalgia che lo accompagna già dalla scorsa stagione e che ne ha frenato la crescita. Non a caso il CT del Kosovo, Franco Foda, aveva già avvertito: “Dobbiamo trattarlo con cura”.

Il bilancio stagionale di Zhegrova è finora deludente: appena 36 minuti in campo distribuiti in tre presenze, troppo poco per incidere davvero. Tudor aveva in programma di offrirgli presto una chance da titolare, ma dovrà rivedere i suoi piani.

Alla Continassa la parola d’ordine è cambiata: non più un rientro affrettato, ma un recupero completo. Per il giocatore è stato predisposto un percorso personalizzato di rinforzo muscolare, con l’obiettivo di evitare ricadute.

La Juventus non vuole correre rischi dopo i casi Bremer e Cabal, rientrati in fretta e poi nuovamente fermati. Per questo il ritorno di Zhegrova non ha una data precisa: sarà valutato giorno per giorno, seguendo le sensazioni del calciatore.

