Infortunio Acerbi, forfait del difensore: salta Lazio Bologna

Brutte notizie per Simone Inzaghi: Acerbi non recupera dall’infortunio. Il centrale non potrà prendere parte a Lazio Bologna. Le ultime

La Lazio sarà costretta a fare a meno di Francesco Acerbi nella prossima sfida contro il Bologna. L’infortunio al polpaccio obbliga il giocatore al forfait per l’impegno allo Stadio Olimpico, dopo l’assenza contro il Genoa.

Perdita importante per Simone Inzaghi, che conta di recuperare Acerbi, secondo quanto riportato da gazzetta.it, in tempo per il match contro l’Atalanta.