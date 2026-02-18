Infortunio Adams, che tegola per il Torino: c’è lesione! Salta due big match

Infortunio Adams, che tegola per il Torino: c’è lesione! L’esito degli esami per l’attaccante scozzese che salta due big match

Piove sul bagnato in casa granata. Marco Baroni perde un pezzo da novanta del suo scacchiere offensivo: gli esami strumentali a cui si è sottoposto Che Adams hanno evidenziato un interessamento distrattivo parziale al muscolo del soleo della gamba destra. Una tegola pesante per il Torino, che dovrà rinunciare all’attaccante scozzese per circa tre settimane.

L’ex Southampton, autore finora di 4 reti e un assist, salterà sicuramente la trasferta di Genova e i big match contro Lazio e Napoli, con l’obiettivo di rientrare per la sfida col Parma o il Milan a fine marzo. Un’assenza che pesa come un macigno per i piemontesi, chiamati a risalire la china in una situazione di classifica complicata senza uno dei loro uomini più positivi in questa stagione travagliata.

IL COMUNICATO – «Il Torino Football Club comunica che il calciatore Ché Adams è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un interessamento distrattivo parziale del muscolo soleo della gamba destra».