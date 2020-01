Infortunio Ansaldi: l’esito degli esami sull’esterno del Torino

Infortunio Ansaldi: ecco l’esito degli esami strumentali sull’esterno del Torino. Previsti nuovi accertamenti la prossima settimana

Il Torino è in ansia per le condizioni di Cristian Ansaldi: l’esterno argentino resterà fuori almeno per la gara di Coppa Italia contro il Genoa e per il prossimo incontro di Serie A con il Bologna. Ecco il comunicato della società.

«Cristian Ansaldi è stato sottoposto oggi ad accertamenti strumentali. Gli esami hanno evidenziato una distrazione di basso grado al gemello mediale destro. Previsti nuovi controlli all’inizio della prossima settimana».