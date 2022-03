Infortunio Bakayoko: il centrocampista del Milan out col Napoli. Il centrocampista rossonero indisponibile nel big match

Stefano Pioli ha deciso di non portare neanche in panchina Tiemoué Bakayoko per la sfida di questa sera contro il Napoli.

Il motivo è di natura fisica. Per il centrocampista, lesione miofasciale all’adduttore lungo destro infatti. Con lui out anche Lazetic.