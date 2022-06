Infortunio Bellanova: l’Under 21 perde l’esterno del Cagliari. Il terzino non prenderà parte agli impegni degli azzurrini

Paolo Nicolato dovrà fare a meno di Raoul Bellanova negli impegni di qualificazione agli Europei Under 21.

L’esterno di proprietà di Cagliari conteso da tante squadre di Serie A lascia il ritiro in anticipo. Al suo posto è stato chiamato Gaetano Oristanio, scuola Inter e quest’anno in prestito al Volendam in Oland.