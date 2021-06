Infortunio Benzema, sospiro di sollievo per Deschamps: le sue condizioni

Karim Benzema non desta preoccupazione dopo l’infortunio nell’amichevole contro la Bulgaria: ecco le sue condizioni

Didier Deschamps può tirare un sospiro di sollievo in vista dell’esordio a Euro2020. Nulla di preoccupante sul fronte Benzema infatti: come riporta RMC Sports, il muscolo interessato si è sgonfiato nella notte.

Occorreranno però altre 72 ore per rimettersi in completa forma. Deschamps dunque può tranquillizzarsi ed avere Benzema a disposizione per l’esordio a Euro2020 contro la Germania. In caso contrario pronto Giroud, in gol ieri sera dopo aver sostituito Benzema.