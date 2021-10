Infortunio Caceres: le condizioni dell’esterno del Cagliari

Infortunio Caceres: piove sul bagnato per il Cagliari. Le ultime sulle condizioni fisiche dell’esterno uruguaiano

Martin Caceres costretto al forfait al minuto 24 di Fiorentina-Cagliari. Il motivo? Un precedente contrasto con Saponara che sembrerebbe avergli procurato un fastidio di natura muscolare. Al suo posto Bellanova.

Il grande ex costretto a lasciare il campo e altra tegola per Mazzarri che deve aggiungere l’uruguaiano alla lunga lista degli infortunati che in difesa vede anche ai box Godin e Walukiewicz