Infortunio Caprari, problema fisico: lascia il campo contro la Roma

Gianluca Caprari è stato costretto a lasciare il campo nel finale di Verona-Roma: problema fisico per lui. Al suo posto Hongla

Gara dai due volti per Gianluca Caprari contro la Roma. L’attaccante del Verona ha timbrato il cartellino per la quarta volta in Serie A contro il giallorossi, giocando un’ottima gara. Nel finale di partita, al 77′, Caprari è stato costretto a lasciare il campo per infortunio, come riportato da DAZN.

Al suo posto è entrato Hongla: da valutare l’entità del problema fisico del numero 10.