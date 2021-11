Infortunio Chiesa, l’attaccante: «Per un po’ starò fermo»

Infortunio Chiesa, annuncio a un tifoso: «Per un po’ starò fermo». Così il giocatore della Juve davanti ai cancelli del J Medical

(Luca Fioretti inviato Juventusnews24 al J Medical) – Non arrivano buone notizie dal J Medical. Dopo gli esami svolti in mattinata Federico Chiesa ha risposto così a un tifoso che gli chiedeva come stesse: «Per un po’ dovrò stare fermo».

Si attende ovviamente il bollettino ufficiale del club ma i tempi di recupero dell’esterno per il problema al flessore dovrebbero essere abbastanza consistenti.