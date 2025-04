Sampdoria, infortunio per Coda: le condizioni dell’attaccante blucerchiato. Ci sarà contro la Carrarese? Gli aggiornamenti

Sampdoria, infortunio per Coda: ecco le condizioni dell’attaccante blucerchiato. Ci sarà nel match di Serie B contro la Carrarese? Le ultime

Attimi di apprensione in casa Sampdoria durante la sessione di allenamento di ieri, quando Massimo Coda è stato costretto a lasciare il campo per una forte contusione alla gamba. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le condizioni dell’attaccante verranno rivalutate oggi, prima della rifinitura in vista della sfida di Serie B contro la Carrarese.

Nonostante l’infortunio, non sembrano esserci particolari timori sulla sua presenza tra i convocati di Evani, anche se il tecnico stava già considerando alternative offensive. In particolare, la Rosea sottolinea l’idea di schierare Niang accanto a Depaoli e Sibilli o Benedetti nel tridente d’attacco. Per Coda, il periodo difficile continua: resta ancora a un solo gol dal record di reti in cadetteria detenuto da Stefan Schwoch.