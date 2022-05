Infortunio Conti: le condizioni dell’esterno della Sampdoria

Infortunio Conti: il terzino della Sampdoria verrà sottoposto oggi a un intervento chirurgico al ginocchio. Le sue condizoni

Andrea Conti, terzino della Sampdoria, ha chiuso il campionato 2021/22 senza poter essere d’aiuto alla squadra blucerchiata. Il problema al ginocchio sinistro si è rivelato più grave del previsto e lo costringerà, nella giornata di oggi, a sottoporsi a intervento chirurgico.

Come riporta Il Secolo XIX, Conti inizierà il suo iter di recupero immediatamente dopo l’operazione ma i tempi per il ritorno in squadra si aggirano intorno ai due-tre mesi. Questo significa che potrà tornare a disposizione solo dopo il ritiro di Ponte di Legno, in linea con il rientro di Manolo Gabbiadini.