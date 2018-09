Infortunio D’Ambrosio, botta al ginocchio in Inter-Parma

Infortunio D’Ambrosio, il terzino nerazzurro si fa male nel secondo tempo di Inter-Parma e lascia il campo: ecco le sue condizioni

Infortunio D’Ambrosio, problemi in difesa per Luciano Spalletti che deve fare a meno del terzino nerazzurro nel secondo tempo di Inter-Parma. Il tutto nasce al minuto 67, quando D’Ambrosio commette un fallo tattico su Gagliolo per evitare il contropiede della squadra emiliana. L’arbitro fischia il fallo e commina anche il cartellino giallo nei confronti dell’ex terzino del Torino, che, nell’occasione, si fa anche male al ginocchio.

Complice il duro scontro di gioco nel fallo commesso su Gagliolo è stato però D’Ambrosio ad avere la peggio, riportando una forte contusione al ginocchio destro. Il terzino nerazzurro ha tentato di stringere i denti nei minuti successivi, fino a chiamare il cambio in panchina con Asamoah entrato al suo posto. Forte contusione al ginocchio destro per il terzino, le immagini lo hanno mostrato in panchina con la borsa del ghiaccio applicata sul ginocchio.