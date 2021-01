Infortunio D’Ambrosio: duro scontro e problemi al ginocchio per il difensore

Danilo D’Ambrosio è stato costretto ad abbandonare il campo zoppicando nel finale di gara tra Sampdoria e Inter: problemi al ginocchio

Brutto infortunio per Danilo D’Ambrosio proprio sul finire della gara contro la Sampdoria. Il difensore dell’Inter, entrato nel finale per l’assalto in ottica pareggio, è stato sfortunato protagonista di un duro scontro con Leris in cui ha avuto la peggio.

Al 95′ D’Ambrosio è uscito zoppicando e si teme qualcosa di grave per le condizioni del suo ginocchio. Nelle prossime ore sicuramente si procederà a degli esami per valutare l’entità dell’infortunio.