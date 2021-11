Infortunio De Vrij, ecco quando potrebbe tornare in campo con l’Inter

Infortunio De Vrij, l’olandese out per almeno per 10 giorni. Ecco quando l’Inter potrebbe riaverlo di nuovo a disposizione

Brutte notizie per l’Inter che dovrà rinunciare a Stefan de Vrij per i due importanti match contro il Napoli in campionato e lo Shakhtar in Champions League.

Il difensore olandese ha accusato un problema muscolare agli adduttori della coscia nell’ultimo match della sua nazionale contro la Macedonia che lo costringerà ad almeno 10 giorni di stop, come appreso dalla redazione di Internews24.com. L’evoluzione del recupero dell’ex Lazio verrà seguita quotidianamente dallo staff medico nerazzurro che ha visitato quest’oggi il giocatore ad Appiano Gentile dopo il rientro a Milano.

La speranza di Inzaghi è di recuperare de Vrij tra la trasferta con il Venezia del 27 novembre e il successivo turno infrasettimanale di Serie A a San Siro contro lo Spezia.