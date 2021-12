Infortunio De Vrij, l’Inter lo ritrova per la Champions? Le ultime

Infortunio de Vrij, l’olandese non è ancora al 100% della condizione, ma l’Inter spera di riaverlo a disposizione per Madrid

Nonostante Dimarco e D’Ambrosio abbiano dato ottime risposte nelle ultime partite, Simone Inzaghi non vede l’ora di riabbracciare Stefan de Vrij, totem difensivo nerazzurro.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la speranza dell’Inter è di convocarlo per la sfida contro il Real Madrid di martedì 7 dicembre. Difficile ipotizzare una sua presenza in campo, più facile che l’olandese rimanga in panchina e riassaggi il campo solo negli ultimi minuti.