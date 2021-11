Infortunio Dybala, il comunicato della Juve sull’esito degli esami

Infortunio Paulo Dybala, gli esiti degli esami strumentali per l’infortunio al polpaccio. Il comunicato della Juve

La Juventus ha reso noto con un comunicato ufficiale l’esito degli esami a cui è stato sottoposto Paulo Dybala nella giornata di oggi al J Medical, per accertarsi delle condizioni del suo polpaccio. Il comunicato ufficiale.

IL COMUNICATO – «Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Paulo Dybala presso il J|Medical hanno escluso lesioni muscolari e confermato l’affaticamento al muscolo tibiale posteriore diagnosticato in nazionale, attualmente in via di risoluzione. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente».