Infortunio Dybala, le condizioni in vista di Lazio-Juve

Infortunio Dybala, le ultime sulle condizioni del numero 10 argentino in vista della gara di sabato sera all’Olimpico

Nelle prossime ore si conoscerà l’entità dell’infortunio al polpaccio di Paulo Dybala. L’attaccante argentino si è sottoposto questo pomeriggio agli esami strumentali presso il J Medical.

Come riportato da Francesco Cosatti di Sky Sport, la sensazione è che non ci sia nulla di grave. Il numero 10 della Juventus potrebbe anche viaggiare con la squadra a Roma per fare uno spezzone dalla panchina contro la Lazio. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti.