Infortunio Dzeko, le condizioni dell’attaccante dell’Inter

Infortunio Dzeko, nel ritiro della Bosnia il centravanti ha svolto solo una seduta di fisioterapia. Le sue condizioni

Continuare a restare in apprensione l’Inter per il suo bomber Dzeko. L’attaccante bosniaco, infatti, dopo essere uscito malconcio dal derby di domenica, non ha preso parte agli allenamenti con la sua nazionale.

Secondo quanto riporta sportsport.ba, l’attaccante nerazzurro oggi ha svolto solamente una seduta di fisioterapia. L’obiettivo del commissario tecnico è quello di recuperarlo per la partita di sabato.