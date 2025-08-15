Infortunio Ederson, a rischio l’esordio in A con il Pisa? Cosa filtra sulle condizioni del centrocampista dell’Atalanta

Una tegola improvvisa in casa Atalanta a poco più di una settimana dall’esordio in campionato. Ederson, pilastro insostituibile del centrocampo e giocatore di fondamentale importanza per i meccanismi tattici di Ivan Juric, si è fermato durante l’allenamento odierno a causa di un problema a un ginocchio. L’infortunio, sebbene non appaia grave, crea inevitabilmente apprensione, data l’imminenza del primo impegno ufficiale della stagione.

La prima conseguenza di questo stop è già certa: il centrocampista brasiliano non prenderà parte all’ultima amichevole prestagionale, il prestigioso Trofeo Achille e Cesare Bortolotti, in programma domani sera, sabato 16 agosto, alle 20:45 a Bergamo contro la Juventus. La decisione dello staff tecnico e medico è improntata alla massima prudenza. Con il debutto in Serie A distante appena nove giorni, non c’è alcuna intenzione di forzare i tempi per un recupero lampo, rischiando di compromettere la sua presenza in un match da tre punti.

Al momento, il club non ha emesso comunicati ufficiali per dettagliare l’entità del problema fisico dell’ex Salernitana. Tuttavia, le prime indiscrezioni che filtrano non descrivono una situazione preoccupante; l’infortunio dovrebbe risolversi con qualche giorno di riposo e terapie specifiche.

L’attenzione è quindi tutta rivolta alla prima giornata di campionato. Riuscirà Ederson a essere in campo domenica 24 agosto, sempre alle 20:45, nella sfida casalinga contro il neopromosso Pisa? Le sensazioni attuali sono positive. L’opinione prevalente è che il giocatore possa recuperare in tempo per guidare la mediana nerazzurra. Tuttavia, per avere una risposta definitiva e sciogliere ogni dubbio, sarà necessario attendere l’inizio della prossima settimana, quando verranno valutati i progressi del giocatore e la sua risposta alle cure. L’Atalanta e i suoi tifosi restano con il fiato sospeso, sperando di riavere al più presto uno dei loro leader.