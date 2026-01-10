Infortunio Ferguson, si ferma il calciatore della Roma nel corso della sfida contro il Sassuolo: le condizioni

Infortunio Ferguson. l’attaccante costretto al cambio in Roma Sassuolo: nuovo infortunio per l’attaccante giallorosso

L’emergenza offensiva della Roma continua a complicarsi. Durante il match contro il Sassuolo, al 38’, Evan Ferguson è stato costretto a lasciare il campo a causa di un fastidio alla zona lombare della schiena, accusato dopo un duro colpo ricevuto in precedenza.

L’attaccante aveva già mostrato segni di sofferenza nei minuti precedenti e, dopo una successiva caduta che ha richiesto l’intervento dello staff medico, Gian Piero Gasperini ha optato per la sostituzione. La decisione è apparsa inevitabile, vista la difficoltà del giocatore nel proseguire la gara.

A rilevarlo è stato Stephan El Shaarawy, entrato per dare nuova linfa al reparto avanzato. Ferguson, visibilmente dolorante, ha lasciato il terreno di gioco dirigendosi direttamente negli spogliatoi, senza fermarsi a salutare compagni o allenatore. Una scena che alimenta la preoccupazione in casa giallorossa.

