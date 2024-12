Infortunio Florenzi, quando ritornerà il terzino del Milan? Spunta fuori una data

Infortunio Florenzi, il terzino ha messo nel mirino il mese di marzo come possibile data del ritorno in campo: messaggio a Fonseca

Come riferito da Tuttosport, Alessandro Florenzi ha tutta l’intenzione di tornare in campo in questa stagione. Il terzino del Milan infatti, fermo da questa estate per il problema al ginocchio, ha messo nel mirino il mese di marzo come possibile periodo del ritorno in campo dopo il lungo stop.

Un’eventuale recupero ad alti livello dell’ex Roma potrebbe a sorpresa riaprire anche la questione relativa al rinnovo del contratto, attualmente in scadenza a giugno del 2025.