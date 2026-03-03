Infortunio Gabbia: il difensore del Milan è stato operato a Londra! Quali sono le sue condizioni e quanto dovrà rimanere ai box

Infortunio Gabbia: il difensore del Milan ha subito un’operazione a Londra! Le sue condizioni e quanto rimarrà fuori

Arriva una vera e propria doccia fredda per il Milan nel momento agonisticamente più delicato e cruciale dell’intera stagione sportiva. Se nel corso delle ultime settimane l’ambiente rossonero nutriva forte ottimismo per un rapido recupero dai presunti fastidi ai muscoli flessori, la realtà clinica per Matteo Gabbia si è rivelata decisamente più complessa del previsto.

La diagnosi e l’intervento chirurgico a Londra

Secondo Milannews24, il difensore rossonero è recentemente volato in Inghilterra, precisamente a Londra, per sottoporsi a un accurato consulto specialistico presso la rinomata struttura medica Mayo Clinic Healthcare. Gli esami approfonditi non hanno lasciato dubbi, portando a una diagnosi inequivocabile: ernia inguinale.

Di totale e comune accordo con i professori Ernest Schilders e Rowena Johnson, luminari del settore, il giocatore e la società hanno deciso di non perdere ulteriore tempo e di procedere immediatamente con un intervento chirurgico risolutivo. L’operazione, eseguita in prima persona dallo stesso professor Schilders alla presenza del dottor Mazzoni (membro ufficiale dello staff sanitario rossonero), è perfettamente e brillantemente riuscita.

Tempi di recupero: Allegri perde un pilastro per il Derby

Il centrale farà rientro in Italia già nella giornata di domani per iniziare sin da sùbito il delicato e mirato percorso di fisioterapia e riabilitazione. Tuttavia, le tempistiche imposte dalla convalescenza post-operatoria non ammettono sconti: Gabbia dovrà restare fermo ai box per circa un mese.

Si tratta di un’assenza indubbiamente pesante per lo spogliatoio e soprattutto per Massimiliano Allegri. Il tecnico perde infatti il suo principale baluardo difensivo proprio alla vigilia della fondamentale stracittadina milanese contro l’Inter, programmata per domenica 8 marzo, ritrovandosi costretto a ridisegnare l’intero assetto arretrato.