Infortunio Gimenez, ansia in casa Milan! Si allungano i tempi per il recupero dell’attaccante rossonero? Allegri valuta le alternative

Infortunio Gimenez, cresce la preoccupazione in casa Milan: recupero più lungo del previsto. Allegri studia le soluzioni in attacco
Il Milan e la Nazionale messicana dovranno fare a meno di Santiago Gimenez per un periodo significativo. L’attaccante rossonero, come riportato da ESPN Deportes, ha deciso di fermarsi per risolvere definitivamente il problema alla caviglia che lo tormenta da tempo.
Attraverso un messaggio sui social, il giocatore ha spiegato che «è giunto il momento di fermarsi», annunciando l’avvio di una terapia mirata che lo terrà lontano dai campi per circa cinque settimane. Uno stop che, di fatto, lo esclude dalle ultime sfide del 2025.
Per Massimiliano Allegri si tratta di una perdita pesante: sebbene Gimenez non abbia ancora trovato la via del gol in campionato, rappresentava comunque un’alternativa importante nel reparto offensivo. Ora l’allenatore dovrà rivedere le proprie rotazioni in attacco.
Anche la Nazionale messicana sentirà la sua assenza durante la prossima sosta internazionale. Gimenez resterà a Milano per concentrarsi esclusivamente sulla riabilitazione, con l’obiettivo di tornare al massimo della forma a inizio 2026 e dare finalmente il suo contributo decisivo alla causa rossonera.
