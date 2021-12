Infortunio Giroud, il francese ancora al lavoro per recuperare

Leao, Pellegri e Giroud. L’attaccante francese è ancora alle prese con il fastidio muscolare e avrebbe anche oggi lavorato a parte. Non solo Theo Hernandez ma un altro assente per la sfida di domani contro il Liverpool potrebbe essere Olivier. L’attaccante francese è ancora alle prese con il fastidio muscolare e avrebbe anche oggi lavorato a parte.

Giroud sta facendo di tutto per recuperare in vista di domani, ma attualmente è ancora in dubbio. A riferirlo è Milan news 24.