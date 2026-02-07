Connect with us
Infortunio Gudmundsson, problema alla caviglia e cambio obbligato in Fiorentina Torino: cosa filtra

1 ora ago

Pessime notizie scuotono l’ambiente della Fiorentina guidata da Paolo Vanoli. Durante il match di campionato contro il Torino, Albert Gudmundsson è stato costretto ad alzare bandiera bianca in modo preoccupante. Il fantasista islandese, faro della manovra offensiva dei Viola, ha dovuto abbandonare il campo a causa di un doloroso infortunio alla caviglia.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

L’episodio decisivo si è verificato all’alba del secondo tempo, precisamente al minuto 46. Il numero 10 ha avuto la peggio in un scontro di gioco con il centrocampista turco dei Granata, Emirhan Ilkhan. Impossibile per lui proseguire: il tecnico ha immediatamente ordinato il cambio, inserendo l’esterno inglese Jack Harrison. La preoccupazione a Firenze è alta: il giocatore è uscito dal terreno di gioco sorretto dai compagni e dallo staff medico, senza riuscire a poggiare la gamba a terra. Nelle prossime ore gli esami strumentali chiariranno l’entità del danno e i tempi di recupero.

