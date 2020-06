Infortunio Higuain: prosegue il recupero del Pipita. Le ultime

Report allenamento Juventus: ecco come procede il recupero dall’infortunio dell’attaccante argentino Higuain

La convocazione di Gonzalo Higuain per la gara di ritorno in semifinale di Coppa Italia contro il Milan è ad oggi in forte dubbio per via dell’infortunio rimediato nei giorni scorsi.

Secondo quanto raccolto dai colleghi di Juventus News 24, il calciatore argentino sta proseguendo il percorso di fisioterapia previsto dai medici bianconeri. Il giocatore ha accusato un problema alla coscia destra. Scongiurata, fortunatamente, la possibilità di una lesione dopo le ultime analisi.