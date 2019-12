Infortunio Ilicic: problema muscolare per il fantasista di Gasperini che a metà primo tempo ha chiesto il cambio

Tegola per l’Atalanta di Gasperini. Al 25′ Josip Ilicic si è fermato e ha chiesto il cambio alla panchina nerazzurro. Probabilmente un problema muscolare la causa dell’infortunio dello sloveno che ha lasciato il posto a Malinovskyi.

Gasperini trattiene il fiato per il numero 72 dell’Atalanta in vista del match di Champions in terra Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk.