Infortunio Immobile, il capitano tiene in apprensione Sarri in vista della Juve

Il bomber della Lazio Immobile è alle prese con un problema alla caviglia destra. È in dubbio per il match contro la Juve

Ciro Immobile preoccupa la Lazio e Sarri, il suo infortunio mette apprensione e rischia di saltare la sfida contro la Juve.

Caviglia gonfia e dolorante, per il capitano biancoceleste è previsto qualche giorno di riposo per alleviare le sofferenze. La speranza per Sarri è quella di riuscire a recuperare il suo bomber per il big match contro i bianconeri. Lo scrive La Repubblica.