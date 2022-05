Infortunio Immobile, l’attaccante vuole esserci per Juve Lazio: le condizioni

Ciro Immobile non vuole mancare la sfida contro la Juve: le condizioni dell’attaccante della Lazio in vista di lunedì

Ciro Immobile freme e vuole tornare in campo per la sfida contro la Juve. La caviglia destra migliora di giorno in giorno e a 48 ore dal match è coraggioso pensare di poter fare a meno di mister 32 gol in 40 presenze. Sensazioni buone anche se in base alla valutazione di ieri difficilmente oggi Immobile si allenerà in gruppo.

Il capitano della Lazio scalpita anche perché lunedì si troverà di fronte il suo avversario nella corsa al titolo di capocannoniere: 27 gol Ciro, 23 Vlahovic. Tanta la differenza con due giornate alla fine ma Ciro non vorrà lasciare vantaggi allo sfidante. All’orizzonte c’è il quarto trono in carriere da re dei bomber, exploit mai raggiunto da un calciatore italiano.