Infortunio Immobile, paura Lazio: oggi lastra di controllo

Dopo il colpo al costato subito in Cagliari-Lazio, Immobile si sottoporrà a una lastra di controllo. Le ultime sull’infortunio

Nei minuti finali di Cagliari-Lazio, Immobile è stato colpito al costato da Lovato. L’attaccante biancoceleste è rimasto a terra, con difficoltà respiratorie per alcuni minuti.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, oggi il bomber laziale si sottoporrà a una lastra di controllo per capire l’entità del problema. La Lazio spera che gli esami non evidenzino un’infrazione o una microfrattura. Incrocia le dita anche il c.t. della Nazionale Roberto Mancini in vista dei playoff Mondiali.