Infortunio Isco: frattura al perone, tre mesi di stop per il capitano del Real Betis - Calcio News 24

Infortunio Isco: frattura al perone, tre mesi di stop per il capitano del Real Betis. Tutti i dettagli sullo spagnolo

Brutte notizie per il Real Betis Balompié: Isco Alarcón, capitano e uomo simbolo della squadra andalusa, ha riportato una frattura al perone sinistro durante l’amichevole contro il Málaga CF, valida per il XXXV Trofeo Costa del Sol. Il fantasista spagnolo, 32 anni, è stato costretto a lasciare il campo durante l’intervallo, sostituito da Giovani Lo Celso, dopo un duro intervento di Larrubia, autore di una doppietta nella gara.

Il momento dell’infortunio

Isco ha abbandonato lo stadio La Rosaleda in stampelle, visibilmente provato. Ai giornalisti presenti ha commentato con un laconico “È la vita”, lasciando intuire la gravità della situazione. Il club ha poi confermato l’entità dell’infortunio attraverso un comunicato ufficiale: “A seguito di accertamenti medici, è stata riscontrata una nuova frattura non scomposta del terzo medio del perone sinistro. Si tratta di una lesione traumatica, non correlata al precedente processo, che è stato risolto”.

Tempi di recupero e trattamento

Il Real Betis ha annunciato che Isco sarà sottoposto a trattamento conservativo nelle prossime settimane. Il rientro in campo dipenderà dall’evoluzione del processo di guarigione, ma le prime stime parlano di uno stop di circa tre mesi. Un’assenza pesante per il tecnico Manuel Pellegrini, allenatore cileno noto per la sua esperienza internazionale e per la gestione equilibrata del gruppo.

Un duro colpo per il Betis

Isco, ex Real Madrid e Siviglia, è stato il leader tecnico del Betis nella scorsa stagione, contribuendo con gol, assist e carisma alla qualificazione europea del club. La sua assenza priverà Pellegrini di un elemento chiave nella costruzione del gioco offensivo. Toccherà ora a Lo Celso, centrocampista argentino di qualità, e agli altri interpreti della rosa colmare il vuoto lasciato dal capitano.