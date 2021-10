Infortunio Johnsen, le condizioni dell’attaccante del Venezia, uscito anzitempo dal campo nella sfida con la Fiorentina

Ad inizio secondo tempo il Venezia ha perso l’attaccante Johnsen per infortunio. Per lui un problema alla caviglia, che lo ha costretto ad abbandonare dolorante il campo in favore di Okereke.

Nuovi aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore, ma Zanetti tiene il fiato sospeso.