Infortunio Juve, Bremer ha solo in mente il ritorno in campo: «Un passo avanti». Ecco l’aggiornamento sui social

Infortunio Juve, il difensore brasiliano ha in mente il ritorno in campo con i bianconeri: «Un passo avanti». Ecco il post sui social

Un messaggio breve, ma carico di significato. A pochi giorni dall’operazione al menisco, Gleison Bremer ha voluto trasmettere forza e ottimismo a tutto l’universo bianconero. Con un post sui social, il leader della difesa juventina ha mostrato di aver già iniziato il percorso di recupero.

Il messaggio dalla palestra

Il difensore brasiliano ha condiviso una foto che lo ritrae al lavoro in palestra, accompagnata da una semplice didascalia: «Un passo avanti». Un’immagine che ha fatto rapidamente il giro del web, accendendo la speranza dei tifosi. Dopo lo sconforto per il grave infortunio, i sostenitori della Juve hanno ritrovato un motivo per sorridere: la grinta del loro guerriero non è venuta meno.

Una perdita pesante per la Juve

La lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro è stata una vera doccia fredda. Il rientro non avverrà prima di dicembre e l’assenza del classe ’97 rappresenta una tegola enorme per Igor Tudor, costretto a reinventare la retroguardia in piena emergenza.

Il cuore oltre l’ostacolo

Eppure, il messaggio di Bremer è chiaro: la strada sarà lunga, ma la determinazione resta intatta. La Juventus ha perso il suo muro, ma non il suo cuore. Il primo passo verso il ritorno è stato compiuto, e tifosi e compagni lo attendono a braccia aperte.

